Wohnungsbau in Mönchengladbach So läuft die Croonsquartier-Baustelle mitten in der Innenstadt

Der Wohnungsbau ist vielerorts fast vollständig zum Erliegen gekommen. An der Steinmetzstraße allerdings merkt man von der Krise nicht viel. Am Schillerquartier in Höhe von Haus Westland wird gebaut, und am Croonsquartier in Höhe des Minto ebenfalls. Zwei Kräne drehen sich dort. Die Tiefgarage ist längst fertig, die Hochbauten sind bereits ins erste Obergeschoss aus dem Boden gewachsen. Früher war dort das alte Finanzamt. Nach Jahren des Leerstands läuft es dort nun endlich mit dem Wohnungsbauprojekt von Rheinquadrat aus Ratingen, das inzwischen bereits einer dänischen Pensionskasse gehört. Vermittler war der Korschenbroicher Michael Deussen.