Interview Prof. Dr. Alexander von Erdély : Moderne Lebenswelten von morgen

Ob Büros, Wohnquartiere, nachhaltige Gebäude oder Stadtzentren: Der Immobilienmarkt befindet sich im Wandel. Prof. Dr. Alexander von Erdély, CEO bei CBRE Deutschland, erklärt, worauf es in Zukunft ankommt.

Was glauben Sie: Wird sich das Homeoffice dauerhaft etablieren?

v. Erdély Das Homeoffice hat sich etabliert, aber das innerstädtische Büro nicht ersetzt. Es wird als Ergänzung und alternativer Arbeitsort für einen Teil der Bürotätigkeiten genutzt, die eben nur einen Schreibtisch benötigen. Aber auch schon vor der Pandemie waren nicht alle Bürotätigkeiten reine Schreibtischtätigkeiten. In Auslastungsanalysen hat die Belegung von Schreibtischen in Büros selten 60 Prozent überschritten, mehr als 40 Prozent der Tätigkeiten fanden also schon immer fernab des Schreibtisches statt.