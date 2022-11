Neubau-Mietpreise in NRW Düsseldorf am teuersten, Gelsenkirchen am billigsten

Was tun gegen die hohen Kosten? Eine preisgünstigere Wohnung suchen? Nicht unbedingt. Erstens ist das gar nicht so einfach, zweitens sollte der Mietpreis nicht der alleinige Grund für einen Umzug sein. Selbstverständlich kommt es auch darauf an, ob man aufgrund des Jobs an einen bestimmten Raum gebunden ist, ob man Familie hat oder vielleicht auch nur, wie weit die entsprechende Stadt und deren Umland vom aktuellen Arbeitsplatz entfernt ist. Wenn er in der direkten Nachbarschaft liegt, kann sich ein Umzug natürlich lohnen.