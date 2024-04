Anwohner beklagen Hinhaltetaktik Offene Fragen rund um die Fernwärme in Mettmann West

Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als würden die Stadt und die Fernwärmekunden in Mettmann West aufeinander zugehen, mehren sich jetzt wieder die kritischen Fragen. Das geht aus einer Reihe von Schreiben hervor, die der Redaktion vorliegen. In Richtung Rathaus wird darin Kritik am städtischen Justiziar Richard Bley geübt. Es ist bei den Betroffenen der Eindruck entstanden, dass Zusagen der Verwaltungsspitze von Bley nicht umgesetzt werden würden.