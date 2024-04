Bis zu 232.000 Euro in Mettmann NRW fördert Wohneigentum mit günstigen Baudarlehen

Turnusgemäß wurde in diesem Jahr – abhängig von den Immobilienpreisen – die Zuordnung der Gemeinden zu den Kostenkategorien 1 bis 4 geprüft. Mettmann ist weiterhin in die Kategorie 4 eingeordnet. Je größer diese ist, desto höher ist das Grunddarlehen. Entsprechend liegt die Grundförderung in Mettmann bei 184.000 Euro – bei Überschreitung der Einkommensgrenzen sind es 74.000 Euro weniger. Dazu kommen bis zu 24.000 Euro je Kind oder Schwerbehindertem. Wer etwa mit Holz baut, erhält 17.000 Euro zusätzlich, bei Barrierefreiheit sind es 11.500 Euro.