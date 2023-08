So funktioniert die Senioren-Wohngemeinschaft der Diakonie in Leichlingen Zusammen alt werden unter einem Dach

Noch ist es leer in dem Neubau an der Opladener Straße, in dem sich ab Oktober jede Menge Leben abspielen soll. Zurzeit wird der Boden verlegt. Die Sanitäranlagen sind schon fertig. 24 Frauen und Männer sollen hier künftig in zwei Senioren-Wohngemeinschaften leben. „Die Bewohner bringen ihre eigenen Möbel mit und können ihre Zimmer frei gestalten“, sagt der künftige Pflegedienstleiter Kevin Brockmann. Betrieben werden die beiden WGs von der Diakoniestation Leichlingen und Witzhelden. Eigentümer ist das Ehepaar Claudia und Rolf Körschgen, das bereits mehrere solcher Wohngemeinschaften initiiert hat.