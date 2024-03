Nach Haus-Umzug über anderthalb Kilometer in Langenfeld Wie aus einer Weberei eine Altentagesstätte wurde

Das alte Fachwerkhaus an der Solinger Straße machte wahrlich keinen guten Eindruck mehr. Als es dort 1966 gebrannt hatte, kommentierte die Rheinische Post: „Der rote Hahn hätte dem Eigentümer sicherlich manche Kosten erspart, und die häßliche Hucke wäre endlich verschwunden.“ Doch die Feuerwehr hatte das Haus vor den Flammen gerettet. Und wie Phönix aus der Asche ist es 1983/84 wieder auferstanden – in frischem Putz, an anderer Stelle: an der Solinger Straße 103, heute das Siegfried-Dissmann-Haus, der Treff der Arbeiterwohlfahrt (Awo).