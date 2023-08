Serie Bauen - Kaufen - Wohnen Wo Geschichte und Natur idyllisch zusammenwachsen

Hapelrath liegt im Südosten Langenfelds, idyllisch in einem flachen, von Wald gesäumtem Tal. Eingebettet in einen Garten, in dem die spätsommerlichen Stauden von sorgsam gestutzten Buchsbaumhecken domestiziert werden, unter alten Bäumen das hohe Gras wächst, stehen zwei denkmalgeschützte Fachwerkhäuser. Einst im 18. Jahrhundert von der Familie Bruchacker gebaut hat Karl Wilhelm Bergfeld den Besitz 1993 in seiner Hand zusammengeführt. Sein Urururgroßvater hatte das Haus Hapelrath 5 im Jahre 1825 erworben, nach dem Tod des letzten Eigentümers Hans Stommel erwarb Bergfeld Hapelrath 6, wo er auch heute wohnt. In einem Flur hängt die Kaufurkunde aus dem 19. Jahrhundert, weitere historische Fotos dokumentieren die Familiengeschichte der Voreigentümer. Dass er mit mehreren Jahrhunderten Geschichte unter einem Dach lebt, macht für ihn auch den Reiz des Gebäudes aus.