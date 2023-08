Serie Bauen – Kaufen – Wohnen Gastronomie verschwindet, Wohnraum entsteht

Eckkneipen und Restaurants in der Nachbarschaft prägten in den Nachkriegsjahren viele Stadtbilder. Aus und vorbei? Heute sei die Lage der entscheidende Faktor, sagt Felix Klopotowski, dessen Familie jahrzehntelang ein Restaurant an der Elberfelder Straße 106 betrieb – draußen im Osten von Hilden.