Wohnen Bauen Mieten Familien zieht es in den Kreis Viersen

Serie | Kreis Viersen · Der Kreis Viersen ist für Familien hoch attraktiv: nicht aus der Welt, ländlich, deutlich preiswerter als Wohnen in der Stadt. Seit die Zinsen gesunken sind, steigt jetzt auch die Nachfrage wieder deutlich an. Was besonders gefragt ist.

07.03.2024 , 05:15 Uhr

Lieber sanieren als neu bauen: Insbesondere ältere Immobilien, die saniert werden müssen, sind derzeit bei Familien gefragt. Foto: imago stock&people

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen