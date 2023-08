Sozialwohnungen in Haan und Hilden „Baukosten zu hoch für günstige Mieten“

Mit ähnlichen Problemen hat auch der Bauverein Hilden zu kämpfen. Von insgesamt 727 Wohnungen sind 121 öffentlich gefördert. In den vergangenen Jahren habe man weniger öffentlich-geförderte Wohnungen gebaut, was unter anderem auf den Kapitalmarkt zurückzuführen ist. „Sozialwohnungen sind auch immer öffentlich bezuschusst, aber daran sind auch Bedienungen geknüpft“, sagt Lars Dedert, geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Doch da der gemeinnützige Bauverein Verantwortung für seine Wohnquartiere übernimmt, will er sich nicht anhand des Belegungsrechts der Kommune nicht vorschreiben lassen, welche Mieter den Zuschuss für die Sozialwohnung erhält. „Hinzukommt, dass wir zwar nicht nur Landes- und Bundesmittel für die Sozialwohnungen erhalten, sondern auch Zinszuschüsse. Doch die werden sukzessive abgebaut“, erläutert Dedert. „Wenn die Verträge dann nach beispielsweise zehn Jahren auslaufen, müssten wir eigentlich Mieterhöhungen weitergeben oder die Kosten bleiben am Bauverein hängen.“ Da die Mieten aber bereits so günstig wie möglich gestaltet werden, würden solche Verzichte wehtun. „Als Genossenschaft setzen wir uns für günstiges Wohnen für eine möglichst breite Schicht der Bevölkerung ein. Unser Ziel ist bezahlbarer Wohnraum für alle.“