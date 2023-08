Themenwoche „Bauen, Kaufen Wohnen“ Was Hausbesitzer über Krefelds Wärmeplan wissen müssen

Energiemix und dezentrale Wärmegewinnung: Lauxen geht davon aus, dass Fernwärme nur begrenzt in sehr dicht mit Mietshäusern besiedelten Quartieren eine Chance hat; eventuell in der City. Ausbau der Leitungen und Hausanschlüsse sind extrem teuer und für Einzelhäuser kaum zu bezahlen. Dazu kommt: Die Fernwärme ist alles andere als CO 2 -neutral. Sie stammt aus der Müllverbrennungsanlage, die zu 55 Prozent CO 2 -neutrale Stoffe und zu 45 Prozent CO 2 -belastete Stoffe verbrennt. Damit ist Fernwärme im Vergleich zu rein fossilen Brennstoffen wie Gas, Öl oder Kohle immer noch günstiger, aber eben nicht CO 2 -neutral. Ein Ziel ist es daher auch, die Müllverbrennung irgendwann CO 2 -neutral zu bekommen – da bislang die sortenreine Mülltrennung nicht funktioniert, ist technisch das Auffangen von CO 2 eine Möglichkeit.