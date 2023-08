Bauen, Kaufen, Wohnen So wird das eigene Haus klimafit

Ein klimaneutrales Haus spart Geld und Energie und nützt somit sowohl Immobilienbesitzern als auch der Umwelt. Doch nicht jeder Umbau ist sinnvoll. Was wirklich Sinn macht und was nicht, kann ein unabhängiger Energieberater einschätzen – denn Fehler beim Umbau können teuer werden. Frank Gärtner ist Schornsteinfegermeister und weiß, wo die Fallen lauern. Er räumt zunächst mit einem Irrglauben auf: „Man braucht nur neue Fenster einbauen oder das Dach neu machen und denken, damit ist es getan. Das Haus kann man sich plakativ wie einen menschlichen Körper vorstellen. Gehe ich zum Friseur, dann sehe ich zwar oben gut aus, aber unten weiß man es nicht so genau.“