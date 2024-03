Serie: Bauen-Kaufen-Wohnen Wie erreicht ein altes Haus moderne Energiewerte?

Das von Oma geerbte Häuschen, das Schock-Verliebtsein in eine Fachwerk-Fassade, die Leidenschaft dafür, alte Bausubstanz zu erhalten: Es gibt viele Gründe, mit Leib und Seele und dem eigenen Geldbeutel eine in die Jahre gekommene Immobilie zum Eigentum zu machen. Und dann? Zieht es möglicherweise durch die alten Fenster, verliert das Mauerwerk mehr Wärme, als im Wohnraum verbleibt. Und die Heizung ist ebenfalls am Ende ihrer Laufzeit. Wer seinen Altbau neu machen will, hat es plötzlich mit einem mehrjährigen Marathon zu tun, in dem vieles gleichzeitig beachtet werden muss. Mit der landesweiten Plattform Alt-Bau-Neu gibt es eine Lotsin für alle, die in eine energetische Sanierung ihrer Immobilie einsteigen. Wollen oder müssen.