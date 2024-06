Neue Ergebnisse von Stiftung Warentest Was Sie über Klimaanlagen für zuhause wissen sollten

Meteorologen sind sich einig: Hitzewellen in Deutschland werden wegen des Klimawandels immer wahrscheinlicher. Das dürfte es für viele Menschen in unseren Breitengraden interessant machen, sich eine Klimaanlage anzuschaffen. Der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF) bestätigt, dass die Aufträge zum Einbau von Klimaanlagen in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Nun hat Stiftung Warentest Klimageräte für zuhause genauer unter die Lupe genommen – und einen Testsieger ermittelt. Was Verbraucher dazu wissen müssen.