Kleves Prachstraße im Wandel Diese Villen auf der Tiergartenstraße stehen zum Verkauf

Am kunstvoll geschmiedeten Zaun der Villa sind mehrere gelbe Schilder angebracht. Die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG macht darauf aufmerksam, dass diese Immobilie am 15. März, ab 12 Uhr, im Hilton Cologne versteigert wird. Das Mindestgebot, so steht es auf dem in Laminat eingeschweißten Papier, liegt bei 750.000 Euro.