Keine Interessenten für Grundstücke in Kleve Warum will hier niemand bauen?

Häuslebauer hatten bis Donnerstag Zeit, sich für vergünstigte städtische Grundstücke in Kleve zu bewerben: Die ersten drei des neu erschlossenen Baugebietes an der Neerfeldstraße in Kellen sind vermarket. Die Fläche liegt im Rechteck mit der Straße Goldacker unweit des Naturparks Kellen. Für die Baugrundstücke sind 62 Bewerbungen eingegangen. Das klingt zunächst viel, aber: Für 15 Grundstücke auf dem Brodhof-Areal an der Straße „Im Felde“ in Rindern gab es Ende 2022 noch fast 500 Bewerbungen.