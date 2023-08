Preise gehen zurück Gebrauchte Eigentumswohnungen in Kleve werden spürbar günstiger

Ein gebrauchtes Einfamilienhaus wurde in Kleve im ersten Halbjahr 2023 für 398.000 Euro angeboten (minus sieben Prozent). Der Durchschnittspreis am Niederrhein liegt bei 448.000 Euro (minus neun Prozent). Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften werden in Kleve 294.250 Euro verlangt (plus fünf Prozent). Der Quadratmeterpreis für eine gebrauchte Eigentumswohnung beträgt im Schnitt 2121 Euro (minus acht Prozent).