Immobiliensuche in Grevenbroich In der Stadt gibt es kaum noch Eigentumswohnungen

Grevenbroich · Der Grevenbroicher Wohnungsmarkt ist angespannt und hat im Moment mehrere Unsicherheitsfaktoren. Vor allem fehlt es in der Stadt an Eigentumswohnungen. Experten erklären, warum das so ist.

29.08.2023, 04:50 Uhr

Ein jüngeres Beispiel für den Bau von Eigentumswohnungen in Grevenbroich: das „Weiße Haus“ am Synagogenplatz in der Innenstadt. Foto: Kandzorra, Christian

Von Friedhelm Ruf

In Grevenbroich wird mehr Wohnraum benötigt. Das hat die Wohnraumbedarfs-Analyse des Rhein-Kreises festgestellt. 2017 wurde diese Analyse vom Kreis und der Bochumer InWis Forschung und Beratung GmbH erstellt und 2022 fortgeschrieben. Danach gibt es in den Jahren 2017 bis 2030 einen Bedarf von 1802 Wohnungen in Grevenbroich, bis 2040 sollen es dann 1979 Wohneinheiten sein. Darunter fallen Häuser, Miet- und Eigentumswohnungen.