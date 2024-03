Bauen, kaufen, wohnen in Kamp-Lintfort Baugrundstücke auf alten Spielplätzen – so groß ist die Nachfrage

Die Grundstücke liegen an Ahorn-, Elster-, Dorf- und Cambraistraße – vier von insgesamt sieben neu geschaffenen Wohnbauflächen in der Hochschulstadt. Es handelt sich allesamt um ehemalige Spielplätze inmitten von Wohngebieten, die die Stadt vor zwei/drei Jahren in Baugrundstücke umgewidmet hatte. Doch die Nachfrage der Bauinteressenten stagniert wie vielerorts auch in Kamp-Lintfort. Nicht alle Grundstücke wurden bislang verkauft. „Unter den gegebenen Umständen, dass zurzeit sehr wenig gebaut wird, können wir ganz zufrieden sein, dass wir Grundstücke verkauft bekommen haben“, sagt der städtische Wirtschaftsförderer Andreas Iland, dessen Amt für die Vermarktung der Grundstücke zuständig ist.