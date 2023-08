Gelände „Am Bollwerk“ Wie aus Kalkars alter Grundschule ein Baugebiet werden soll

Es war ein großes Projekt, der sogenannte Ringtausch im Kalkarer Schulzentrum. Als die Hauptschule aufgegeben wurde, entstand Platz für das Gymnasium, das wiederum seine Räume für die Grundschule frei machte. Deren alte Gebäude wurden nach Umbau, Renovierung und Neubezug des Campus verfügbar. Und es stellte sich die Frage (natürlich schon zu Beginn der Planung), was aus ihnen künftig werden sollte. Die nahe liegende Antwort: ein Neubaugebiet, denn Raum fürs Wohnen fehlt überall. Nicht zuletzt die Frage nach Geschosswohnungsbau ist groß, inzwischen auch in Kleinstädten. Im nächsten Bau- und Planungsausschuss der Stadt Kalkar steht Grundsätzliches zum geplanten Baugebiet „Am Bollwerk“ auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 31. August, um 18 Uhr im Ratssaal.