Nach Einbruch hat der Jüchener Bürgermeister jetzt zwei Amtsketten “Kettenreaktion“: Zillikens sagt als Zeuge aus

Die Amtskette, die sich Zillikens zur Stadtwerdung Jüchens hatte anfertigen lassen, hatte indes eine regelrechte „Kettenreaktion“ ausgelöst. Plötzlich wollten alle möglichen überregionalen Medien, vom Norden bis zum Süden Deutschlands, den bestohlenen Bürgermeister interviewen. Und Zillikens musste schließlich auch noch vor Gericht ... allerdings als Zeuge. Ob ihm jemand auf der Anklagebank vom Sehen her bekannt war, möchte der Bürgermeister nicht kommentieren. Doch Zillikens hat sich so seine Gedanken gemacht, wer denn bitteschön Diebesgut, wie in diesem Fall die Amtskette, einem Rechtsanwalt unter Schweigepflicht zukommen lässt ... und nicht etwa selbst in die Tat involviert gewesen sein muss. Die Bildzeitung hatte den Grevenbroicher Anwalt dazu befragt. Der hatte aber gesagt, der Überbringer gehöre nicht zu den Angeklagten. Einen Schaden von insgesamt 1,5 Millionen Euro sollen die zehn Jugendlichen um den 40-jährigen Bandenchef verursacht haben. Junge Bandenmitglieder sollen gegenüber der Bildzeitung auch geklagt haben, das erbeutete Geld sei nicht, wie zunächst verabredet, geteilt worden. Von der Beute hätten sie sich teure Handys und „Klamotten“ kaufen wollen, der Bandenchef berief sich auf seine Drogensucht, für die er Geld gebraucht habe.