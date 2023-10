Immobilien Der Hauswert sinkt – die Grundsteuer nicht

Ab dem 1. Januar des kommenden Jahres müssen in den meisten Neubauten Heizungen eingebaut werden, die mit 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Für alle anderen Gebäude gelten laut der Bundesregierung „großzügige Übergangsfristen und verschiedene technologische Möglichkeiten“. Das ist aber nur eine Seite des neuen Gebäudeenergiegesetzes in Deutschland. Eine andere heißt: Wer nicht saniert (womöglich, weil er oder sie sich das finanziell trotz aller Förderung nicht leisten kann), dessen Immobilie droht in nächster Zeit an Wert zu verlieren.