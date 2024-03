Immobilienmärkte Leverkusen und Leichlingen bleiben teure Pflaster

Wohnen in Leverkusen und in Leichlingen ist nicht billig. Beide Städte gelten wegen ihrer günstigen Lage an Rhein und Wupper nahe dem Bergischen und ihrer Nähe zu den Ballungszentren Köln und Düsseldorf als attraktive Wohnorte. Entsprechend angespannt ist der Immobilienmarkt.