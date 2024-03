Resilienz, Dynamik und Nachhaltigkeit Wohnimmobilien in Duisburg werden teurer

Im gesamten Ruhrgebiet wird gebaut, Tausende Wohnungen entstehen dabei. In Duisburg allein entstehen teilweise neue Stadtteile, etwa in 6-Seen-Wedau, in Ruhrort oder im RheinOrt neben dem Rheinpark, zuletzt noch das Wohngebiet Am Alten Angerbach in Huckingen. Tausende Wohnungen werden von Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt. Die Nachfrage nach Immobilien in den sogenannten Top-Lagen ist hoch. Mit diesen Projekten, aber auch mit solchen in anderen Sektoren, würde Duisburg eine Anziehungskraft schaffen, sagt Gebag-Geschäftsführer Bernd Wortmeyer: „Duisburg bietet eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft durch innovative, umwelt- und klimafreundliche Initiativen.“ Das würde sowohl Investoren als auch Duisburger ansprechen, ob alteingesessen oder neu hinzugezogen. Duisburg würde mit moderaten Preisniveaus und der strategischen Lage „gute Chancen in allen Assetklassen“ bieten, so Wirtschaftsdezernent Michael Rüscher. Zu den besagten Klassen zählen Büroflächen, der Einzelhandel, Hotels, Investment, Logistik, Unternehmen und eben der Wohnsektor.