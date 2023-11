Vorosorgeserie Immobilien - verschenken oder vererben?

Die gute Nachricht vorweg: Die meisten Deutschen, die irgendwann erben oder Vermögen geschenkt bekommen, müssen keine Steuern zahlen. Der Wert ihrer Erbschaft/Schenkung fällt oftmals unter die Freibetragsgrenze, die je nach verwandtschaftlicher Beziehung unterschiedlich hoch ist. Gleichzeitig ist aber wegen der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Immobilienpreise die Gefahr, dass man steuerpflichtig wird, gestiegen. Seit Anfang dieses Jahres wird anders gerechnet. Der Wert vererbter Immobilien soll sich möglichst nahe am tatsächlichen Verkaufswert orientieren. Dadurch könnte der zu versteuernde Wert deutlich steigen und mit ihm die Steuer, die Erben/Beschenkte jenseits der Freigrenze zahlen müssten. Wie gibt man also seine Immobilie steuerschonend weiter?