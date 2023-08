Weseler Architekt zu gestiegen Kosten „Man kann eigentlich nur sparen, wenn man etwas weglässt“

Auch als vor ein, zwei Jahren die Bauzinsen noch bei unter einem Prozent historisch niedrig lagen, war es für junge Familien (aus eigener Kraft jedenfalls) kaum möglich, sich den Traum vom Eigenheim in – beispielsweise – Düsseldorf, Köln, Essen oder auch in angesagten Kleinstädten wie Meerbusch, Ratingen oder Kempen (bei Krefeld) zu erfüllen. Anders sah das seinerzeit unter anderem in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck aus. Wobei auch hier das Angebot gering war, die Preise aber vergleichsweise noch moderat.