Kolumne Wohin steuert der Büromarkt?

Allerdings hat sich die Marktdynamik in der zweiten Jahreshälfte deutlich abgeschwächt: In dieser Zeit wurden lediglich 47 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 58 Prozent. Auch in der Region Düsseldorf wurden 2022 von dem leicht gestiegenen Büroflächenumsatz in Höhe von 330.000 Quadratmetern nur 42 Prozent im zweiten Halbjahr abgeschlossen, im Vergleichszeitraum 2021 waren es 65 Prozent. Grund: Die übliche Jahresendrallye fiel 2022 aus, Krieg, Inflation und drastisch gestiegene Energiekosten verunsicherten breite Mieterkreise.