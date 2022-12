Kolumne Sicherheit trotz Zeitenwende

Nun hat Bundeskanzler Olaf Scholz uns auf eine andere Art der Zeitenwende eingeschworen, die geprägt ist vom Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. Welche Zeiten kommen da auf uns zu? Lassen wir uns möglicherweise in dieser unruhigen und schnelllebigen Zeit zu sehr durch permanente neue Nachrichten verunsichern? Fehlt es uns in diesen Zeiten nicht ein Stück weit an Beständigkeit und Sicherheit? Doch was hat heute noch Beständigkeit? Gehören dazu die eigenen vier Wände, unser Zuhause, das für Geborgenheit, Wohlfühlen und Wiedererkennung steht? Es darf sich deshalb glücklich schätzen, wer „Betongold“ besitzt. Im Kern bezeichnet das Wort Betongold bekanntlich eine Wertanlage in Immobilien. Unterschiedliche Varianten, um zu investieren, sind für jeden Lebensabschnitt möglich: der direkte Kauf einer Eigentumswohnung, eines Einfamilienhauses oder beispielsweise der Erwerb von Wohnungen zur Vermietung. Das Wort Beton in Betongold suggeriert die extreme Beständigkeit des Baustoffs. Im Bedarfsfall können hieraus im Alter zusätzliche liquide Mittel gezogen werden. Doch nun liegt erst einmal Weihnachtszauber in der Luft! Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr 2023 voller Glück und Zuversicht.