Kolumne Schutz für Heimwerker

Bohren, hämmern, sägen – nichts hat den Trend zum Heimwerken so befeuert wie die Pandemie. Und der Boom zum „Do it yourself“ geht weiter. Doch was in Youtube-Tutorials so einfach aussieht, erweist sich in der Praxis mitunter als schmerzhaft: Der Hammer trifft den Daumen, die abgeschlagene Fliese fällt auf den Kopf, der Bohrer durchtrennt eine Stromleitung und beim Sägen sind auf einmal Finger weg. Jedes Jahr verunglücken im Haushalt beim Reparieren, Renovieren und Sanieren rund 300.000 Heimwerkerinnen und Heimwerker – ein Unfall alle zwei Minuten.