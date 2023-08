Kolumne Schnelle Hilfe für den Markt-Infarkt

Was tun? Schnell mal eine Reha absolvieren und danach weitermachen wie bisher, kann nicht die Lösung sein. Aber die gute Diagnose ist: Es gibt die schnelle Hilfe für alle. Denn der Immobilien-Infarkt hat auch was Gutes. Einmal überlebt und reflektiert, wie so was passieren konnte, befinden wir uns zwar sehr langsam, aber dennoch auf dem Weg der Besserung. Nein, nicht Genesung. Es geht um das Bessere, das bessere Verständnis dafür, was in diesen narkotischen Zeiten zu tun ist, um eines Tages wieder an alte Leistungen anknüpfen zu können.