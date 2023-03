Kolumne Mehr als nur Quadratmeter

Dabei setzen Immobilien entscheidende Rahmenbedingungen für unseren Lebensraum, sei es Wohnung oder Arbeitsumfeld – das kann man nicht einfach in Zahlen fassen. So unterschiedlich Menschen sind, so variabel müssen Immobilien deren Bedürfnisse erfüllen, im echten Leben, nicht in einer Excel-Tabelle. Wohlfühlen hat mit Emotionen zu tun, aber die lassen sich positiv (oder negativ) mit gebautem Raum beeinflussen. Fragen wir lieber erst mal, was ist dem Menschen wichtig, der für sich ein optimales Lebensumfeld sucht? Bei unseren vielen Gesprächen vor Ort erhalten wir immer wieder überraschende, aber zuweilen gar nicht schwer zu erfüllende Wünsche. Mit cleveren Grundrissen lassen sich Quadratmeter statt Wünsche sparen, aber die Kosten senken. Serviceleistungen im Quartier erleichtern das Leben, Heizung und Mobilität können nachhaltig und preiswert gestaltet werden. Der Nutzwert ist nicht in €/m² zu bemessen, denn Menschen profitieren von Flächen außerhalb der eigentlichen Mietsache.