Kolumne Keine Zeit für Wintermärchen

Verteilen war gestern. Verkaufen ist das Heute. Die Nachfrage bestimmte schon immer das Angebot. Und die Nachfrage ebbt immer mehr ab. Sowohl bei Gewerbe-Immobilien als auch im Investment-Bereich. Wohnen dürfte weiterhin gefragt sein, allerdings mit deutlich anderen Rahmenbedingungen. Vorsicht und Zurückhaltung sind eingekehrt in einem Markt, der diese beiden Begrifflichkeiten über Jahrzehnte nicht kannte. Die Bremer Stadtmusikanten würden jetzt ein Klagelied anstimmen. Und der gestiefelte Kater muss befürchten, dass sein Geld nur noch für einigermaßen passable Sandalen reicht. In guten Zeiten ist eben alles prima – in schlechten Zeiten meistens alles schlecht. Muss man Mitleid haben? Nein.