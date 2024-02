Kolumne Guter Start ins neue Jahr

Ja, tatsächlich, der Markt kommt wieder in Bewegung. Die Erwerber scheinen nun nicht länger in ihrem Zweifel zu verharren, sondern sie werden aktiv. Traditio-

nell zählt der Januar zu den schwächeren Monaten, wenn es um den Verkauf von Immobilien geht. Auch diesbezüglich ist der Jahresstart 2024 eine willkommene Überraschung. Doch was könnten die Gründe hierfür sein? Sicherlich ist die Erholung des Marktes auch ein Stück weit den nun leicht gesunkenen Finanzierungszinsen zu verdanken. Vielleicht ist es aber auch das Ergebnis der Gedanken, die man sich typischerweise zum Jahreswechsel macht. Was sind unsere Ziele? Wollen wir abnehmen, mehr Sport machen oder eine Fremdsprache lernen? Meine Vermutung geht dahin, dass sich bei einigen Kunden nun auch der Erwerb einer Immobilie als Vorsatz für das neue Jahr eingereiht haben könnte. Zuletzt war dies schließlich ein Punkt, der gerne mit dem Vorwand der widrigen Marktsituation aufgeschoben wurde. Nun hat sich vielleicht doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass Immobilieneigentum ein unverzichtbarer Grundstein in der Vermögensplanung ist. Richtig so! Eigentum schafft Stabilität und ist übrigens auch der alleinige Schutz vor steigenden Mieten.