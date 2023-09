Kolumne Augen auf bei der Partnerwahl

Vorsicht bei der Partnerwahl, auch in Sachen Immobilien. Viele Insolvenzen von Bauträgern in diesen Tagen haben Käufer kalt erwischt und das mühsam Ersparte für den Traum vom eigenen Heim steht plötzlich im Feuer. Viele verzichten derzeit auf den Erwerb von Wohneigentum, weshalb die Mieten noch stärker steigen. Ein Teufelskreis? Nach Veränderungen pendelt sich der Markt immer wieder ein. Die Entscheidung zwischen Miete und Eigentum wird in den kommenden Monaten wieder verstärkt zugunsten der klassischen Alters- und Inflationssicherung über den Erwerb von Wohneigentum ausfallen. Zinsplateau erreicht, Finanzierung absehbar, degressive AfA (Sonderabschreibung) hilft und deshalb ist der Ausstieg aus Miete und steigenden Nebenkosten jetzt sinnvoll.