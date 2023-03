Kolumne Immobilien schlagen Inflation

Eine 100 Quadratmeter große Wohnung in einem älteren Haus in Düsseldorf-Düsseltal haben wir 2011 für rund 200.000 Euro verkauft. Vor einigen Tagen erzielten wir für eine Wohnung gleicher Größe und Ausstattung in diesem Haus 470.000 Euro. Innerhalb von zwölf Jahren ist der Wert dieser Wohnung also um circa 270.000 Euro, also um 135 Prozent gestiegen! Dies entspricht einem Wertzuwachs von 11,25 Prozent pro Jahr! Die „Krönung“ dieser Rechnung: Da zwischen dem Erwerb und dem Verkauf mehr als zehn Jahre lagen, ist der Gewinn steuerfrei, da es sich um private Vermögensverwaltung handelte. Die Mieteinnahmen haben während dieser Zeit die Zinskosten um rund 48.000 Euro überschritten. Dieser Betrag war durch die Gebäude-Abschreibung weitgehend steuerfrei. Das Gesamtergebnis lag also bei 318.000 Euro – 160 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises, also 13 Prozent pro Jahr.