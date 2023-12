Kolumne Gemeinsam für die Stadt der Zukunft

Auch in Düsseldorf haben diese Ereignisse Wunden ins Stadtbild gerissen, denen wir tagtäglich begegnen, wie zum Beispiel das Carsch-Haus mit dem Heinrich-Heine-Platz. Auch die großen Warenhäuser, einst die Frequenzbringer, sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir konkrete Lösungen für die sich rasant ändernden Anforderungen an moderne Arbeits- und Einkaufswelten, an Aufenthaltsqualität und Mobilität. Daher liegt es in unser aller Interesse, gemeinsam an Konzepten für eine attraktive und zukunftsfähige City zu arbeiten. Tragfähige Lösungen lassen sich nur im Schulterschluss mit der gesamten Stadtgesellschaft entwickeln; diesen erreichen wir, indem Wirtschaft, Politik und Verwaltung und Bürger miteinander agieren, unterstützt durch erfahrene Immobilienexperten. So kommen wir zu strategisch klugen, wirtschaftlich soliden und technisch sinnvollen Lösungen. Und es braucht den Mut, auch unkonventionelle Ideen umzusetzen. Dies zeichnet Düsseldorf seit jeher aus, was unsere zukunftsweisenden Projekte wie Rheinufertunnel, Wehrhahnlinie, Kö-Bogen 1 und 2 und viele andere eindrucksvoll belegen. Wenn es uns gelingt, diese Fähigkeiten auch in den aktuell herausfordernden Zeiten zu bewahren, können wir zuversichtlich ins neue Jahr blicken!