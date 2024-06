Kolumne Ein Hauskauf ist sinnvoller

Die Mieten steigen nicht nur in den Ballungsräumen überproportional schnell und stark. Hintergrund ist der hohe Rückgang der Neubaumaßnahmen bei Miet- und Eigentums-Immobilien in den vergangenen Jahren. Eine Umkehr der Situation wird kurz- und mittelfristig nicht erwartet. Dafür fehlen in Deutschland schon heute zu viele Wohnungen und die von der Bauordnung vorgegebenen Anforderungen an den Neubau führen weder zu einer Senkung der Baukosten, noch erhöhen sie das Bauvolumen. Das Zinsniveau hat sich zwischenzeitlich auf einem Niveau von 2,9 bis 3,4 Prozent, je nach Eigenkapitalquote, eingespielt. Die aktuell angekündigte Zinssenkung der EZB ist hierbei bereits eingepreist. Die Differenz zwischen einer monatlichen Rate an die Bank oder einer Miete wird immer kleiner. Die Frage, ob Kauf oder Miete, stellen sich daher immer mehr Menschen. Die Antwort durch die Marktsituation wird immer eindeutiger: Kauf.