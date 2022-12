Kolumne Der Staat ist jetzt gefordert

Eines der absurdesten Phänomene dieser Entwicklung war die Preisbildung für Bestandsobjekte aus der Zeit vor der Jahrtausendwende. Tatsächlich kosteten diese Objekte in der jüngeren Vergangenheit annähernd und manchmal sogar mehr als vergleichbare Neubauobjekte. Inzwischen beschäftigen sich Kauf- und Mietinteressenten mit den Kosten des energetischen Mangels. Dieser schlägt sich bei den aktuellen und voraussichtlich zukünftigen Energiekosten signifikant in den Betriebs- oder Investitionskosten nieder. Der Zustand ist der inkonsequenten Förderpolitik mit überbordender Bürokratie geschuldet. So fragen sich etwa ältere Eigenheimbesitzer, warum sie investieren sollen, wenn sie möglicherweise den Nutzen nicht mehr erleben. Statt KfW- und BAFA-Förderung würde die sofortige steuerliche Absetzbarkeit energetischer Maßnahmen beim selbst genutzten Eigenheim einen Dämm- und PV-Anlage-Boom auslösen. Schließlich handelt es sich zweifellos um eine Investition mit Gewinnerzielungsabsicht! Die Maßnahmen können unkompliziert mithilfe der Gebäudetypisierung des Instituts Wohnen und Umwelt bestimmt werden. Anreize wie Investitionszuschüsse und verkürzte Abschreibungen schaffen Material und Manpower. Der Staat muss sinnvolle Rahmenbedingungen schaffen, den Rest machen die Leute.