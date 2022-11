Kolumne : Der Krise zum Trotz

Die Lage am Immobilienmarkt hat sich in den letzten Monaten dramatisch verändert. Zinserhöhungen, Energiekrise, Ukrainekrieg und Inflation haben zu einer sinkenden Nachfrage bei Neubauprojekten geführt.

Das spüren wir im Tagesgeschäft deutlich. Auch die Angst vor einer Rezession lähmt potenzielle Käufer. Dennoch ist die Investition in Immobilien und damit in Sachwerte gerade in der aktuellen Krise eine gute Alternative, um Geld anzulegen! Zum einen ist das Angebot sprunghaft angestiegen und macht so für den Käufer wieder eine echte Auswahl möglich. Zum anderen sind einige Projektentwickler in der jetzigen Marktsituation bereit, über Zugeständnisse wie Küchen oder andere Sonderwünsche zu verhandeln. Das gab es lange nicht mehr.