Kolumne Demokratie und Eigentum

Über den Abriss wurde viele Jahre politisch und juristisch hart gestritten – und das ist auch gut so. Mit Erreichen der letzten Instanz jedoch wurde abschließend Recht gesprochen. Und das muss jeder anerkennen; auch die sogenannten „Klimaaktivisten“. Deren kriminelle Ausschreitungen missachten die Demokratie und das Eigentum – nicht nur das von RWE, sondern auch das der Menschen in den benachbarten Dörfern vor Ort. Anwohner fühlten sich von den Aktivisten bedroht, hatten Angst und wandten sich mit einem Brief an Polizei und Politik. Zitat: „Die haben im Grunde die ganzen Dörfer zugeschissen, an den Häusern und auf den Feldern massive Schäden hinterlassen.“