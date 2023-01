Kolumne Ungerecht und bürokratisch

Das hört sich aus Mietersicht toll an, belastet einseitig aber nur Eigentümer, da diese nicht von den CO 2 -Kosten entlastet werden. Das Gesetzeswerk ist extrem bürokratisch und führt so zu deutlichem Mehraufwand. Bei der Berechnung der Erstattung sind nicht nur der Verbrauch, sondern auch die eingesetzten Brennstoffe und deren spezifischer CO 2 -Ausstoß zu berücksichtigen. Der Erstattungsanteil der CO 2 -Kosten ist in neun Stufen von null Prozent und 95 Prozent unterteilt. Je mehr Heizenergie Mieter verbrauchen, desto höher ist auch die Erstattung. Es bestimmen jedoch nicht nur Heizsystem und Dämmung, wie viel CO 2 entsteht, sondern vor allem die Mieter durch ihr Heizverhalten. Unökologisch heizende Mieter werden so stärker entlastet als die Sparsamen. Die jetzige Energiekrise zeigt aber, dass allein durch die Anpassung Verbrauchsverhaltens leicht 20 Prozent Energie eingespart werden kann. Selbst wenn also Vermieter massenhaft in ihre Mietobjekte investieren, um den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren, werden sie weiterhin CO 2 -Kostenerstattungen leisten müssen. Sogar in der zweitgeringsten Stufe muss noch immer eine Erstattung erfolgen. Hier wird deutlich, dass es sich bei dem Instrument nicht um ein Anreizsystem zur Anpassung des Gebäudebestandes, sondern allein um ein Entlastungssystem für Mieter handelt.