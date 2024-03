„Bauen – Kaufen – Wohnen“ im Bergischen Land Nachfrage sinkt – Preise folgen nur langsam

Die Mietentwicklung im Bergischen Land folgt dem bundesweiten Trend – das sagt Thomas Nebgen, Vorstandsvorsitzender von Hückeswagens größtem Vermieter, der Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS). Ganz klar zu unterscheiden seien jedoch die regionalen Besonderheiten. „Insbesondere verschärft sich in den Großstädten der Rheinschiene die Wohnungsknappheit massiv, was zu erheblich steigenden Mieten führen wird.“ Dieser Trend schlage sich nun, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt, in das Umland durch.