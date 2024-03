Bauen – Kaufen – Wohnen So leben Menschen in Zukunft

Wohnmodelle „Wir brauchen Wohnmodelle, die es heute noch nicht gibt oder nicht genügend gibt“, sagt Gemeiner. Einen Blick in eine mögliche Zukunft könnte man bereits jetzt beispielsweise beim genossenschaftlichen Wohnen im Hildener Westen werfen. Bei Trialog an der Düsseldorfer Straße (früher Kirche St. Johannes Evangelist) leben viele Menschen unter einem Dach, teilen sich einige Gemeinschaftsräume und pflegen Nachbarschaft. Aber das ist nur eines von vielen Modellen, an die heute vielleicht noch überhaupt nicht gedacht wird. So werde es auch Mehr-Generationen-Wohnen geben. „Zugespitzt gesagt, könnte es so sein, dass wir keine Kindertagesstätten und keine Seniorenheime mehr benötigen: Die Großeltern passen auf die Kinder auf, später werden sie von der jungen Generation zu Hause gepflegt.“