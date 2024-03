Leben im Neubaugebiet in Hückeswagen Erste Bewohner am Eschelsberg eingezogen

Dass so viele Interessenten für ein Grundstück am Eschelsberg oberhalb des Bürgerbads vom Kauf Abstand genommen haben, liegt sicherlich auch an der enormen Kostensteigerung, die auch die Familie Bergfeld zu spüren bekommen hat. Durch die Energiekrise seien allein die Kosten für den Rohbau um 20.000 Euro gestiegen. Die Werkstoffe Stahl und Beton waren dabei besonders teuer. „Der Lieferant hatte zwar gut kalkuliert, musste die Mehrkosten aber 1:1 an uns weitergeben“, erklärte Sonja Bergfeld.