Baubranche in Hückeswagen Der Neubausektor bricht gerade ein

Bauunternehmer Klaus Schnieraus Großeichen sieht vor allem die Preisentwicklung in der Zementindustrie als großes Problem. „Durch den CO 2 -Ausgleich sind die Preise in diesem Segment sehr stark angestiegen, dazu kommen die gestiegenen Zinsen – der Ein- und Mehrfamilienhaus-Neubau ist praktisch tot“, hat er festgestellt. Dabei gebe es keine Lieferschwierigkeiten für die Materialien, da sei die Situation wieder deutlich entspannter als noch vor einem oder zwei Jahren. „Wir sind jetzt hauptsächlich in Sachen Reparatur und Sanierung von Bestandsimmobilien tätig. Aber es ist im Moment insgesamt nicht leicht – die Leute haben nicht mehr das Geld übrig“, bedauert Schnier.