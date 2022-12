Änderung der Immobilienbewertung Höhere Steuern für Erben und Beschenkte

BERLIN · Ab dem kommenden Jahr sollen Immobilien im Falle einer Schenkung oder eines Erbes näher am Marktwert bemessen werden. Das könnte in vielen Fällen zu höherer Steuerbelastung führen. Was also tun?

15.12.2022, 15:11 Uhr

Immobilie zu vererben? Ab dem 1. Januar ändern sich die Berechnungsmodelle zur Wertermittlung. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Von Christoph Jänsch