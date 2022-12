Themenwoche Suchen – Finden – Mieten Das sind die schlimmsten Mieter

Den meisten Mietern ist eine schöne Wohnung, in der sie sich wohlfühlen und in der sie im Idealfall keine weiteren Kosten zahlen müssen, wichtig. Aber auch Vermieter haben Wünsche an ihre Mieter: Diese sollten nicht nur pünktlich zahlen und die Wohnung pfleglich behandeln, sondern auch möglichst wenig Probleme bereiten. Doch die Realität sieht manchmal anders aus, denn auch unter den Mietern gibt es sogenannte Problemfälle.