An der Neukirchener Straße entsteht neues Wohnen für Senioren.

Die Bodenpreise für den individuellen Wohnungsbau sind in Leichlingen gegenüber 2020 deutlich gestiegen. Für ein Baugrundstück in guter Wohnlage mussten die Käufer mit einem durchschnittlichen Preis von 575 Euro pro Quadratmeter (2020: 525 Euro/m²) tief in die Tasche greifen. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht 2022 hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Rheinisch-Bergischen Kreis jüngst vorgelegt hat.

Auffällig: der Unterschied zwischen Stadtzentrum und Außenortschaften. Während die Interessenten zentrumsnah mit einem Bodenrichtwert von fast 600 Euro pro Quadratmeter besonders viel zahlen mussten, lag er im ländlichen Bereich nur bei bis zu 450 Euro. Spitzenreiter bei den Bodenpreisen ist der August-Gehrke-Weg am Waldrand mit bis zu 650 Euro pro Quadratmeter. In Wersbach hingegen können Kaufinteressenten schon mit 320 Euro für den Quadratmeter Boden zum Zuge kommen. Regional tätige Makler hatten zuletzt errechnet, dass der durchschnittliche Bodenrichtwert in Leichlingen in den vergangenen sieben Jahren damit um satte 85 Prozent in die Höhe geschossen ist – von rund 250 auf über 450 Euro. Euro. Mehr als 90 Prozent derer, die sich in Leichlingen für Bauland interessieren, wollen aus den umliegenden Großstädten in die Stadt an der Wupper ziehen.