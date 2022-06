Nordstraße in Haan: Eigentum und Sozialwohnungen

Jeder vierte Einwohner Haans ist heute schon 65 Jahre oder älter. Aktuellen Statistiken zufolge haben 80 Prozent aller Rentner in Deutschland Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Doch nur 7,5 Prozent aller Wohnungen sind an eine Sozialbindung gekoppelt. Vor diesem Hintergrund ist das Bauprojekt an der Nordstraße, das kurz vor dem Start steht, besonders interessant. Die Investorin Stefanie Emrich-Katzin aus Bergheim will dort auf 1170 Quadratmetern unter anderem 21 öffentlich geförderte Wohnungen bauen, die sich ausschließlich an Senioren richten. 17 von ihnen, so die Ursprungs-Planung, sollen Ein-Personen-Wohnungen sein, sieben sind auf zwei Personen ausgerichtet. Außerdem ist ein Kulturraum vorgesehen.

„Meines Wissens steht Frau Dr. Emrich-Katzin in den Startlöchern. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, geht es los“, sagt Tobias Kaimer. Der Haaner baut zurzeit mit der TerraD-Wohnbau GmbH gleich nebenan, ist allerdings mit den drei Mehrfamilienhäusern mitten im Grünen direkt am Hühnerbachtal schon kurz vor der Fertigstellung. Zur Wohnfläche von 2200 Quadratmetern, verteilt auf 22 Wohnungen, kommt bei seinem Projekt noch eine Tiefgarage mit 37 Stellplätzen plus Fahrrad-Abstellraum. Die Lage ist toll, die Nachfrage enorm: Die Wohnungen sind bereits seit rund einem Jahr verkauft. (peco)